Beşiktaş galibiyeti kaçırdı: Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı

Yayınlanma:
Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar, 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibinin gollerini 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada Emre Akbaba (P) kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

ORKUN KÖKÇÜ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

fdv.jpg

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Maçta öne geçen Beşiktaş'ta art arda yenilen goller sonrası taraftarlar isyan etti. Deplasman tribünündeki taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.

Galatasaray'da trip atan futbolcuyu açıkladı: Artık gitmek isterse durdurulmayacakGalatasaray'da trip atan futbolcuyu açıkladı: Artık gitmek isterse durdurulmayacak

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 33 puana ulaşan Beşiktaş, 5. sırada kaldı. 15 puandaki Eyüpspor, ise 16. sıraya yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

