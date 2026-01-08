Beşiktaş FCSB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, hazırlık maçında yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile karşı karşıya gelecek.
SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belek'te sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım, FCSB ile saat 17.00'de karşılaşacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın konakladığı otelin sahasında oynanacak müsabaka, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
CENGİZ ÜNDER GELİŞMESİ
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.
Yağmur altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların, taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder takımla birlikte çalışmalara başladı.