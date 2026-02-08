Beşiktaş evinde 1 puanı kurtardı: Oh Hyeon Gyu ilk maçında attı

Beşiktaş evinde 1 puanı kurtardı: Oh Hyeon Gyu ilk maçında attı
Yayınlanma:
Alanyaspor karşısında geriye düşen Beşiktaş, art arda bulduğu gollerle 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Oh Hyeon Gyu ilk maçında fileleri havalandırdı.

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta geriye düşen Beşiktaş, durumu 2-2’ye getirerek 1 puanı kurtardı.

Konuk ekip karşılaşmanın 9 ve 16. dakikalarında Güven Yalçın’ın attığı gollerle öne geçti. Siyah-beyazlıların cevabı 32. dakikada Orkun Kökçü (P) ve 54. dakikada Oh Hyeon Gyu kaydetti.

OH HYEON GYU İLK MAÇINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Hafta içerisinde Beşiktaş’a transfer olan Oh Hyeon Gyu, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı. Orkun Kökçü ise üst üste 4. golünü attı.

BEŞİKTAŞ TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte 37 puana ulaşan Beşiktaş, 5. sırada yer aldı. 23 puandaki Alanyaspor ise 10. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

