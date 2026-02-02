Beşiktaş Agbadou ile anlaştı: Agbadou kimdir?

Beşiktaş, devre arasının 3. transferini stoper mevkisine yapıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Emmanuel Agbadou'yu renklerine bağlamak üzere olan siyah beyazlılar, 1.92'lik dev stoper için kulübü Wolverhampton ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi.

20 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fildişili stoper geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Reims takımından 20 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer oldu ve burada 35 maça çıkarak 1 gol, 2 asist yaptı.

Agbadou, Wolverhampton ile son detayların neticelendirilmesi halinde, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa sürede İstanbul'a getirilecek. Emmanuel Agbadou ile yapılması planlanan sözleşmenin 3,5 yıllık olacağı öğrenildi.

EMMANUEL AGBADOU KİMDİR?

Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou, 17 Haziran 1997 doğumlu Fildişi Sahilli profesyonel bir stoperdir.

28 yaşındaki savunmacı, savunmanın göbeğinde fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve agresif oyun tarzıyla tanınıyor.

Agbadou kariyerine Abidjan’da başladıktan sonra Tunus’un Monastir, Belçika’nın Eupen ve Fransa’nın Stade Reims gibi takımlarında forma giydi.

2025’in ocak ayında İngiltere Premier League ekibi Wolverhampton Wanderers’a transfer oldu.

Uluslararası arenada da Fildişi Sahili Millî Takımı’nın formasını giyen Agbadou, milli takımda da önemli görevler üstleniyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ