Beşiktaş 6. galibiyetini Ormanspor'a karşı aldı

Beşiktaş 6. galibiyetini Ormanspor'a karşı aldı
Yayınlanma:
Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u yenerek ligdeki 6. zaferini elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda OGM Ormanspor'u 95-73 yendi.
Beşiktaş BOA, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Ahmet Davutoğlu İnönü'de Serdal Adalı ile görüştüAhmet Davutoğlu Adalı ile görüştü

MAÇTAN NOTLAR

Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Hasan Kamil Takınyalıoğlu
OGM Ormanspor: Duygu Özen 2, Kübra Erat 15, Gamze Takmaz 6, DeShields 26, Banu Şimşek 14, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5, Aliye Nur Orak , Melisa Dönmez 2, Yağmur Güvercin, Ecrin Su Özdemir

2024/11/08/hbbjk.jpg

Beşiktaş BOA: Özge Özışık 2, Whitcomb 17, Fraser 21, Meltem Yıldızhan 11, İlayda Güner 13, Toure 10, Pelin Bilgiç 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Yağmur Özdal 3, Almira Yiğit
1. Periyot: 22-28
Devre: 41-61
3. Periyot: 58-77

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Spor
Fenerbahçe'de tüm kapılar kapandı: Tedesco biletini kesti
Fenerbahçe'de tüm kapılar kapandı: Tedesco biletini kesti
Galatasaray'dan suç duyurusu: 18 hesabı tek tek açıkladı
Galatasaray'dan suç duyurusu: 18 hesabı tek tek açıkladı
Okan Buruk Silivri'de Metehan Baltacı ile görüştü: İstediği şey dikkat çekti
Okan Buruk Silivri'de Metehan Baltacı ile görüştü: İstediği şey dikkat çekti