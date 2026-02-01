Benzema'nın yeni adresi belli oldu

Benzema'nın yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Adı Beşiktaş ile anılan ve Al Ittihad'dan ayrılma kararı veren Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli golcü, Arabistan'da kaldı ve Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

38 yaşındaki Fransız yıldız Karim Benzema, formasını giydiği Al Ittihad ile sözleşme krizi yaşamış, indirim talebini kabul etmemiş ve takımdan ayrılma kararı almıştı.
Menajerler aracılığıyla Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da önerilen Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KALDI

Karim Benzema Arabistan'da kaldı!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Benzema, Al-Hilal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Al Hilal'in Benzema'yı resmi olarak açıklaması bekleniyor.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Tecrübeli golcünün adı Beşiktaş ile anılmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar, Benzema'ya ''Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)'' etiketiyle sosyal medyadan mesaj yağdırmıştı.
Ancak Benzema'nın tercihi Al Hilal oldu.

AL ITTIHAD PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad formasıyla 21 maça çıkan Karim Benzema, 16 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Spor
Real Madrid 90+10'da kazandı: İnanılmaz son
Real Madrid 90+10'da kazandı: İnanılmaz son
Sivasspor Amedspor maçının aynısını yaşadı
Sivasspor Amedspor maçının aynısını yaşadı