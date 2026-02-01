38 yaşındaki Fransız yıldız Karim Benzema, formasını giydiği Al Ittihad ile sözleşme krizi yaşamış, indirim talebini kabul etmemiş ve takımdan ayrılma kararı almıştı.

Menajerler aracılığıyla Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da önerilen Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KALDI

Karim Benzema Arabistan'da kaldı!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Benzema, Al-Hilal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Al Hilal'in Benzema'yı resmi olarak açıklaması bekleniyor.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Tecrübeli golcünün adı Beşiktaş ile anılmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar, Benzema'ya ''Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)'' etiketiyle sosyal medyadan mesaj yağdırmıştı.

Ancak Benzema'nın tercihi Al Hilal oldu.

AL ITTIHAD PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad formasıyla 21 maça çıkan Karim Benzema, 16 kez gol sevinci yaşadı.