Bengisu Avcı rekor kırdı

Ocean’s 7’yi bitiren ilk ve tek Türk yüzücü olan Bengisu Avcı, buzullardaki erimeye dikkat çekmek için katıldığı ilk uluslararası şampiyonada 4,5 derece suda tam 1 mil (Yaklaşık 1,609 metre) yüzdü ve 25 dakika 35 saniye ile Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Dünya rekortmeni Bengisu Avcı buzda yüzecek

Bengisu, İtalya’daki Cavazzo Gölü’nde düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda 4,5 derecelik suda yüzdü ve 1 millik (Yaklaşık 1,609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede bitirdi.

24,35’lik Dünya rekoruna çok yaklaşan İzmirli sporcu, bu derecesiyle 10 ülkeden sporcuların yer aldığı ve soğuk suda yüzmenin en prestijli yarışmaları arasında gösterilen şampiyonada 1 milde altın madalya alırken Türkiye rekoru da kırmayı başardı.

YARIŞMAYA DEVAM EDECEK

IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası, Venedik’teki Cavazzo Gölü’nde özel olarak hazırlanan bir parkurda yapılıyor. Sporcular göle girmeden önce, su sıcaklığı ölçülüyor ve skorların geçerli olabilmesi için suyun 5 derecenin altında olması gerekiyor. Şampiyonda yarışmaya devam eden Bengisu Avcı, hafta sonunda 50 metre kurbağa, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde yarışacak.

Bengisu Avcı, “Okyanus geçişinde mesafeleri karanlık, deniz canlıları, dev dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele ediyorsunuz. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu parkurlar, giderek daha da zorlaşmaya başladı. Buz yüzme ise tamamen mental ve fiziksel bir dönüşüm gerektiriyor. Buzullardaki erimeyi odağımıza alarak yola çıktık. Buz yüzme serim bu yıl farklı noktalarda devam edecek” dedi.