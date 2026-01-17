Bekir İrtegün: Psikolojik olarak galip gelmiş gibi düşünüyoruz

Yayınlanma:
Hatayspor teknik direktörü Bekir İrtegün, 2-2 biten Manisa FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, ''Psikolojik olarak galip gelmiş gibi düşünüyoruz'' dedi.

İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un daha da geriye gitmemesi için çabaladıklarını söyledi.

''GALİBİYETLER DE ALACAĞIZ''

Ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren İrtegün, "İnşallah sezon bitmeden galibiyetler de alacağız diye düşünüyoruz." dedi.

Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!

İrtegün, oyuncularının karşılaşmada iyi mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Enteresan bir maç oldu. Çocukların mutluluğu görülmeye değer. Oyuncu kardeşlerimizle sezon biterken geriye dönüp baktığımızda, gelişimlerine katkı sunmak, onları mutlu görmek bizi de çok mutlu edecektir. Psikolojik olarak galip gelmiş gibi düşünüyoruz. Herkesi tebrik ediyorum."

MANİSA FK CEPHESİ

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını anlatarak, "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazanamadık, çok üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:AA

