Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Zeynep Şahin ile evlendi.

Gaziantep’te bir otelde düzenlenen nikâh törenine spor, iş ve sosyal hayattan çok sayıda davetli katıldı. İrtegün’ün nikâh şahitliğini eski takım arkadaşı Selçuk Şahin yaptı. Çift, mutlu günlerini yakın çevreleriyle paylaşarak davetlilerin tebriklerini kabul etti.

MAÇ BİTTİ NİKAHA KOŞTU

Nikâh töreni, Hatayspor’un İskenderun Fuat Tosyalı Stadı’nda Ümraniyespor ile oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu karşılaşmaya denk geldi.

Bu nedenle Bekir İrtegün maç sonrası basın toplantısına katılamadı.

YARDIMCI ANTRENÖR BASIN TOPLANTISINA ÇIKTI

Takımın açıklamasını yardımcı antrenör Emrah Volkan Sayılğan yaptı.

Bekir İrtegün’ün özel hayatındaki bu mutlu gelişme, Hatayspor’un maç günü aldığı mağlubiyetle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.