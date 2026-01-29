Bekir İrtegün nikahına yetişmek için toplantıyı bıraktı

Bekir İrtegün nikahına yetişmek için toplantıyı bıraktı
Yayınlanma:
Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün dünyaevine girdi. Genç teknik adam nikahına yetişebilmek için Ümraniye maçı sonrası basın toplantısına katılmadı.

Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Zeynep Şahin ile evlendi.
Gaziantep’te bir otelde düzenlenen nikâh törenine spor, iş ve sosyal hayattan çok sayıda davetli katıldı.bekir.jpg İrtegün’ün nikâh şahitliğini eski takım arkadaşı Selçuk Şahin yaptı. Çift, mutlu günlerini yakın çevreleriyle paylaşarak davetlilerin tebriklerini kabul etti.

MAÇ BİTTİ NİKAHA KOŞTU

Nikâh töreni, Hatayspor’un İskenderun Fuat Tosyalı Stadı’nda Ümraniyespor ile oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu karşılaşmaya denk geldi.

bekir.png

Bu nedenle Bekir İrtegün maç sonrası basın toplantısına katılamadı.

YARDIMCI ANTRENÖR BASIN TOPLANTISINA ÇIKTI

Takımın açıklamasını yardımcı antrenör Emrah Volkan Sayılğan yaptı.
Bekir İrtegün’ün özel hayatındaki bu mutlu gelişme, Hatayspor’un maç günü aldığı mağlubiyetle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

