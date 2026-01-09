Bekir İrtegün 2027'ye kadar imzaladı

Bekir İrtegün 2027'ye kadar imzaladı
Yayınlanma:
Hatayspor’da Bekir İrtegün dönemi başladı. 41 yaşındaki teknik adam 1.5 yıllık imzayı attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SÖZLEŞME 2027'E KADAR

Hatayspor’un paylaşımında, “Hatayspor Kulübü olarak teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Anlaşmanın kulübümüze ve Bekir İrtegün’e hayırlı olmasını diliyor, yeni görevinde başarılar temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.

YENİ SAYFA AÇTI

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları da giyen Bekir İrtegün, teknik adamlık yolunda Hatayspor ile yeni bir sayfa açmış oldu. Kulüp yönetimi, İrtegün’ün takıma yeni bir enerji katacağına inanıyor.

BEKİR İRTEGÜN KİMDİR?

Bekir İrtegün, 20 Nisan 1984 Elazığ doğumlu eski Türk milli futbolcu ve günümüzde teknik direktördür.
Futbolculuk kariyerinde Gaziantepspor, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi kulüplerde forma giymiş, 2012-2014 yılları arasında Türkiye A Milli Takımı’nda da oynamıştır.
2026 yılı itibarıyla Hatayspor’un teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.

  • Doğum tarihi: 20 Nisan 1984
  • Doğum yeri: Elazığ, Türkiye
  • Boy: 1,85 m
  • Mevki: Stoper, Sağ bek tr.wikipedia.org
  • Gaziantep BB (2001-2002): 5 maç
  • Gaziantepspor (2002-2009): 125 maç, 1 gol
  • Fenerbahçe (2009-2015): 109 maç, 5 gol
  • Başakşehir (2015-2017): 42 maç, 4 gol
  • Sakaryaspor (2019-2020): 10 maç
  • Milli Takım kariyeri:
  • Türkiye U-21: 19 maç
  • Türkiye A Milli Takım: 10 maç
  • Toplam: 29 maç

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

