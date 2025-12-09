Fenerbahçe’de son kadro dışı kararı Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao için çıktı.

Teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

DÜŞÜK TEMPO

Geçtiğimiz sezon çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçiren Becao, bu sezon sahalara dönse de beklenen performansı sergileyemedi. İdmanlardaki düşük temposu da teknik ekibin dikkatini çekti ve kadro dışı bırakılmasına neden oldu.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 1 ay yok

TEDESCO İLE ARALARIN NE YAŞANDI?

Becao, teknik direktör Domenico Tedesco’ya “Beni neden oynatmıyorsun?” diyerek hesap sordu. Bu çıkışın da karar sürecinde etkili olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’nin devre arasında Becao ile yollarını ayırma kararı aldığı, teklif gelmemesi durumunda ise sözleşmesinin feshedileceği belirtiliyor.

PARMA DEVREDE

İtalyan ekibi Parma’nın Becao’nun peşinde olduğu iddia ediliyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Rodrigo Becao, Fenerbahçe’ye 2023-24 sezonu başında Udinese’den 8.31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Becao’nun kadro dışı bırakılması ve ayrılık ihtimali, Fenerbahçe’nin savunma hattında yeni bir yapılanmaya gideceğinin işareti olarak dikkat çekti.