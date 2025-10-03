Batman maçına girişleri yasaklandı
TFF 1. Lig'de 5 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak Batman Petrolspor–Ankaragücü karşılaşması öncesi Batman İl Spor Güvenlik Kurulu önemli bir karar aldı.
Kurul, güvenlik gerekçesiyle Ankaragücü taraftarlarının maça alınmamasına hükmetti.
BATMAN MAÇINA YASAK GELDİ
Karar doğrultusunda Ankaragücü taraftarları, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak bu deplasman mücadelesini tribünden takip edemeyecek. Kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmazken, güvenlik önlemleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.
YÜCEL KAYA AÇIKLADI
Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Batman İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı son karar doğrultusunda, 5 Ekim 2025 Pazar günü Batman Petrolspor ile oynayacağımız deplasman karşılaşmasına taraftarlarımızın alınmamasına karar verilmiştir.
TARAFTAR TEPKİLİ
Karar, Ankaragücü camiasında üzüntüyle karşılanırken, taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.