Başpehlivan Mustafa Sessiz oldu

Başpehlivan Mustafa Sessiz oldu
Yayınlanma:
Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen 102. Uluslararası Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Mustafa Sessiz oldu.

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisi pazar sabah erken saatlerde başladı.

403 SPORCU KATILDI

Türkiye, İran ve Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 sporcunun katıldığı güreşlerde müsabakalar akşam saatlerine kadar sürdü.

Zaman zaman yağmur altında yapılan müsabakalarda güreşçiler zor anlar yaşadı.

Bahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarındaBahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarında

Bazı müsabakalarda güreşçiler, izleyenlerin üzerine düşmekten son anda kurtuldu. Gün boyu devam eden müsabakaların ardından başpehlivan adayları meydana çıktı.

MUSTAFA SESSİZ ŞAMPİYON OLDU

Pehlivanların zorlu mücadelesinde finale kalan Mustafa Sessiz, İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu. Bu yılın güreş ağalığını 1 milyon 25 bin lira bağışta bulunan Lokman Güven kazandı.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ata sporu güreşin yaşatılması için her yıl daha güçlü bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ata sporuna her zaman destek vereceklerini ifade ederek sporcuları tebrik etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor
Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama
Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama
Mustafa Çulcu bahis skandalında UEFA'nın kararını açıkladı: Asla taviz vermezler
Mustafa Çulcu bahis skandalında UEFA'nın kararını açıkladı: Asla taviz vermezler
Hakemlerin bahis skandalında yeni gelişme: Zorbay Küçük adliyeye gitti
Hakemlerin bahis skandalında yeni gelişme: Zorbay Küçük adliyeye gitti