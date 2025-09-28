Başakşehir'den çok sert açıklama: İş bilmez MHK

Başakşehir'den çok sert açıklama: İş bilmez MHK
Yayınlanma:
Başakşehir, Konyaspor ile oynadıkları maç sonrası hakem Oğuzhan Çakır ve MHK'ya yönelik sert bir açıklama yaptı.

Süper Lig ekibi Başakşehir, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.

İlhan Palut: Maçı çevirmek için uğraştıkİlhan Palut: Maçı çevirmek için uğraştık

''GÖREVDEN ALINMALIDIR''

Hakem Oğuzhan Çakır ve MHK'Ya yönelik sert açıklama yapan Başakşehir'in paylaşımı şu şekilde:

Türk Futbolu Bu MHK İle Devam Edemez.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık.

Zira sezon başında sakatlık yaşayan hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de bu sezon ilk görevini geçtiğimiz haftadaki Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasında aldı.

Çakır'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde yani zorluk seviyesi çok zor bir maç ile sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu ne kadar zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur.

Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir.

Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimi doğrusunu bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır.

NE OLMUŞTU?

Başakşehir, Konyaspor ile karşılaştığı maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.

Konyaspor'un attığı gol öncesinde, Jackson Muleka'nın eline çarpan top Ndao'nun önünde kaldı.

Ndao önünde bulduğu topu ağlara yollarken, Muleka'ya da asist yazıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Bursaspor bu sezon ilki yaşadı
Bursaspor bu sezon ilki yaşadı
Tedesco'dan eleştirilere yanıt: Bu mesleğe dün başlamadım
Tedesco'dan eleştirilere yanıt: Bu mesleğe dün başlamadım