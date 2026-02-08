Başakşehir yükselişte: Eyüpspor'u yendi

Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, Başakşehir'in 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 14. dakikada Selke ve 53. dakikada Shomurodov attı.

Eyüpspor'un tek golü 90+3'te Umut Bozok'tan geldi.

BAŞAKŞEHİR YÜKSELİŞTE

Bu sonuçla Başakşehir, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 33 puanla 6. sırada yer aldı.

Eyüpspor ise 18 puanla küme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kaldı.

Başakşehir, Süper Lig'in gelecek haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eyüpspor Galatasaray deplasmanına çıkacak.

DETAYLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 Da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım)

Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)