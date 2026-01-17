Başakşehir seriyi sürdürdü
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Başakşehir, 6. sıraya yükseldi. 9 puandaki Fatih Karagümrük ise ligin son sırasında kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 58 Brnic), Shomurodov (Dk. 89 Onur Ergün), Harit, Da Costa (Dk. 46 Selke)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 84 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 67 Tresor Doh), Serginho (Dk. 57 Traore), Barış Kalaycı, Fofana
Goller: Dk. 15 Shomurodov, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 75 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 29 Da Costa, Dk. 45 Fayzullayev (Başakşehir), Dk. 43 Kranevitter, Dk. 89 Balkovec (Fatih Karagümrük)
