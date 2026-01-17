Başakşehir seriyi sürdürdü

Yayınlanma:
Fatih Karagümrük'ü konuk eden Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Başakşehir, 6. sıraya yükseldi. 9 puandaki Fatih Karagümrük ise ligin son sırasında kaldı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si iyice yükseldiAcun Ilıcalı'nın Hull City'si iyice yükseldi

DETAYLAR

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 58 Brnic), Shomurodov (Dk. 89 Onur Ergün), Harit, Da Costa (Dk. 46 Selke)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 84 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 67 Tresor Doh), Serginho (Dk. 57 Traore), Barış Kalaycı, Fofana

Goller: Dk. 15 Shomurodov, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 75 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 29 Da Costa, Dk. 45 Fayzullayev (Başakşehir), Dk. 43 Kranevitter, Dk. 89 Balkovec (Fatih Karagümrük)

Kaynak:AA

