Acun Ilıcalı'nın Hull City'si iyice yükseldi

İngiltere Championship’in 27. haftasında Hull City deplasmanda Southampton ile kozlarını paylaştı. St. Mary Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Hull City’ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kyle Joseph ve 34. dakikada Charlie Hughes kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 71. dakikada Ross Stewart’tan geldi.

5. SIRAYA YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 44 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi. 33 puandaki Southampton ise 15. sırada kaldı.

2. Lig ekibi 8 gol yediği maçta küme düşmekten kurtuldu

SIRADAKİ RAKİP PRESTON

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston’a konuk olacak. Southampton ise Sheffield United’ı konuk edecek.