2. Lig ekibi 8 gol yediği maçta küme düşmekten kurtuldu

68 Aksarayspor’u konuk eden Yeni Mersin İdmanyurdu, 8-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Menemen FK maçına çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu bu maça da çıkmasa küme düşecekti.