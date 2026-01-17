2. Lig ekibi 8 gol yediği maçta küme düşmekten kurtuldu

2. Lig ekibi 8 gol yediği maçta küme düşmekten kurtuldu
Yayınlanma:
68 Aksarayspor’u konuk eden Yeni Mersin İdmanyurdu, 8-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Menemen FK maçına çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu bu maça da çıkmasa küme düşecekti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu sahasında 68 Aksarayspor ile karşılaştı. Mersin’de oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 8-1’lik farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan 68 Aksarayspor, 10. sırada yer aldı. 12 puandaki Yeni Mersin İdmanyurdu ise 16. sırada kaldı.

Arda Güler damgasını vurdu: Protestoları susturduArda Güler damgasını vurdu: Protestoları susturdu

GEÇTİĞİMİZ HAFTA MAÇA ÇIKMADILAR

Mali kriz içerisinde bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasmana gidecek parası olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz hafta İzmir’de oynanması gereken Menemen FK maçına gitmedi.

MAÇA ÇIKMASALAR KÜME DÜŞECEKLERDİ

TFF kuralları gereğince Yeni Mersin İdmanyurdu, 68 Aksarayspor maçına çıkmasaydı küme düşecekti. Yeni Mersin İdmanyurdu önümüzdeki hafta Bursaspor'a konuk olacak

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si iyice yükseldi
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si iyice yükseldi
Arda Güler damgasını vurdu: Protestoları susturdu
Arda Güler damgasını vurdu: Protestoları susturdu