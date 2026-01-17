2. Lig ekibi 8 gol yediği maçta küme düşmekten kurtuldu
68 Aksarayspor’u konuk eden Yeni Mersin İdmanyurdu, 8-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Menemen FK maçına çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu bu maça da çıkmasa küme düşecekti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu sahasında 68 Aksarayspor ile karşılaştı. Mersin’de oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 8-1’lik farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan 68 Aksarayspor, 10. sırada yer aldı. 12 puandaki Yeni Mersin İdmanyurdu ise 16. sırada kaldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA MAÇA ÇIKMADILAR
Mali kriz içerisinde bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasmana gidecek parası olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz hafta İzmir’de oynanması gereken Menemen FK maçına gitmedi.
MAÇA ÇIKMASALAR KÜME DÜŞECEKLERDİ
TFF kuralları gereğince Yeni Mersin İdmanyurdu, 68 Aksarayspor maçına çıkmasaydı küme düşecekti. Yeni Mersin İdmanyurdu önümüzdeki hafta Bursaspor'a konuk olacak