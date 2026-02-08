Barış Alper Yılmaz gol atınca neden sevinmediğini açıkladı

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz, fileleri havalandırdıktan sonra sevinmedi.

Galatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın: Yaşananların tamamı değildi

“ÇOK ÖZEL DUYGULAR YAŞADIM”

Maçın ardından bu duruma dair konuşan Barış Alper Yılmaz, "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“RİZE HER ZAMAN ZORDUR”

Milli futbolcu maça dair ise "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi" ifadelerini kullandı.