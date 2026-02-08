Barış Alper Yılmaz gol atınca neden sevinmediğini açıkladı

Barış Alper Yılmaz gol atınca neden sevinmediğini açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçta fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, neden gole sevinmediğiyle ilgili olarak Rizeli olduğunu hatırlattı.

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz, fileleri havalandırdıktan sonra sevinmedi.

Galatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın: Yaşananların tamamı değildiGalatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın: Yaşananların tamamı değildi

“ÇOK ÖZEL DUYGULAR YAŞADIM”

Maçın ardından bu duruma dair konuşan Barış Alper Yılmaz, "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

gdffd.jpg

“RİZE HER ZAMAN ZORDUR”

Milli futbolcu maça dair ise "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
Antalya'dan geçtiler
50 bin kişilik ilçeye 4.5 milyon turist geldi
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Her eve giriyor: Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu
Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu
Her eve giriyor
Spor
TFF 2. Lig ekibi oynamadan kazandı
TFF 2. Lig ekibi oynamadan kazandı
Galatasaray maçında VAR odasında 5 santim iddiası: Ahmet Çakar açıkladı
Galatasaray maçında VAR odasında 5 santim iddiası: Ahmet Çakar açıkladı