Barış Alper Yılmaz gemileri yaktı: Galatasaray'da kriz çıktı

Barış Alper Yılmaz gemileri yaktı: Galatasaray'da kriz çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray’da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz krizi yaşanıyor. Oyuncunun 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı öne sürüldü.

NEOM SC’nin Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak istemesi krize yol açtı.

baris.jpg

35 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Milliyet’in haberine göre; NEOM SC, Barış Alper için Galatasaray’a 35 milyon euro teklif etti.

Bu teklifi reddeden Galatasaray, Suudi ekibinden 50 milyon euro talep etti.

barisalper.jpeg

BARIŞ ALPER YILMAZ GEMİLERİ YAKTI

Milli futbolcunun kendisine teklif edilen 10 milyon dolarlık maaş sonrası gemileri yaktığı belirtildi.

barisalper.webp

3 GÜNDÜR ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

25 yaşındaki oyuncunun sakatlığı ya da hastalığı olmamasına rağmen 3 gündür antrenmanlara çıkmadığı aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz, kendisine yapılan astronomik teklifi fırsat olarak gördüğü için Galatasaray’dan transferine izin verilmesini istedi.

barisalperyilmaz.jpg

GALATASARAY’A REST ÇEKTİ

Galatasaray’ın maaşını 2.5 milyon euro’dan 4.5 milyon euroya çıkarma teklifine rest çeken Barış Alper’in teklifi kabul etmediği ve 7.5 milyon euro istediği öne sürüldü.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün NEOM SC’nin Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak:Milliyet

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar