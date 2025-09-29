Barcelona Real Saciedad'ı yendi liderliğe yükseldi

Barcelona Real Saciedad'ı yendi liderliğe yükseldi
Yayınlanma:
İspanya La Liga'da Real Saciedad'ı 2-1 yenen Barcelona Real Madrid'i geçerek lider oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasında Barcelona, kendi sahasında Real Sociedad'la karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım yenik duruma düşmesine rağmen kazanmayı başardı ve liderliğe yükseldi.

Real Sociedad maçın 31. dakikasında Alvaro Odriozola'nın attığı gole öne geçti.

Barcelona buna 43. dakikada Jules Kounde ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

LEWANDOWSKİ SAHNEYE ÇIKTI

Maçın ikinci yarısında üstün oynayan Barcelona, 59 dakikada ünlü golcüsü Robert Lewandowski ile öne geçki ve başka gol olmayına sahadan üç puanla ayrıldı.

Arda Güler'in çabası yetmedi: Real Madrid kabusu yaşadıArda Güler'in çabası yetmedi: Real Madrid kabusu yaşadı

Bu galibiyetle puanını 19 yapan Barcelona, 18 puanlı Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Konuk ekip ise 5 puanla 17. sırada kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Okan Buruk'u yemek isteyenleri açıkladı: Fatih Terim detayı
Okan Buruk'u yemek isteyenleri açıkladı: Fatih Terim detayı
"Emre Belözoğlu çocukluk arkadaşı tarafından kovuldu"
"Emre Belözoğlu çocukluk arkadaşı tarafından kovuldu"
Beşiktaş Kocaelispor karşısında: İlk 11 belli oldu
Beşiktaş Kocaelispor karşısında: İlk 11 belli oldu