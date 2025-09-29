Barcelona Real Saciedad'ı yendi liderliğe yükseldi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasında Barcelona, kendi sahasında Real Sociedad'la karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım yenik duruma düşmesine rağmen kazanmayı başardı ve liderliğe yükseldi.

Real Sociedad maçın 31. dakikasında Alvaro Odriozola'nın attığı gole öne geçti.

Barcelona buna 43. dakikada Jules Kounde ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

LEWANDOWSKİ SAHNEYE ÇIKTI

Maçın ikinci yarısında üstün oynayan Barcelona, 59 dakikada ünlü golcüsü Robert Lewandowski ile öne geçki ve başka gol olmayına sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 19 yapan Barcelona, 18 puanlı Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Konuk ekip ise 5 puanla 17. sırada kaldı.