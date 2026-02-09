Barcelona çekildi: Süper Lig rüyası sona erdi

Barcelona çekildi: Süper Lig rüyası sona erdi
Yayınlanma:
Uzun dönemdir tartışılan Avrupa Süper Ligi projesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Barcelona Avrupa Süper Ligi'nden çekildi, detaylar belli oldu.

LaLiga ekiplerinden Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi’ne ve projeye dahil olan kulüplere kararın resmen bildirildiği ifade edildi.

TEK TEK AYRILDILAR

Avrupa futbolunda büyük tartışmalara yol açan proje, 12 kulübün kurucu üyeliğiyle başlamıştı. Ancak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter kısa süre içinde projeden çekilmişti.barca12.jpg

SADECE REAL MADRİD KALDI

2023 yılında Juventus’un da projeden ayrılmasıyla Avrupa Süper Ligi’nde yalnızca Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona’nın da çekilmesiyle projede artık sadece Real Madrid kaldı.
Bu gelişme, Avrupa futbolunda uzun süredir tartışılan Süper Lig projesinin geleceğini ciddi şekilde belirsiz hale getirdi.

REAL MADRID NEDEN AYRILMIYOR?

Barcelona’nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmesiyle organizasyonda yalnızca Real Madrid kaldı. 12 kulüp ile başlayan girişim, kısa sürede büyük tepkilerle karşılaşmış ve birçok kulüp projeden ayrılmıştı. Juventus’un 2023’te çekilmesinin ardından geriye sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona’nın da ayrılığıyla Real Madrid projede tek başına yer aldı

ASKIYA ALINDI

Avrupa Süper Ligi, lansmanından itibaren yoğun eleştiriler almış ve UEFA ile ulusal liglerin sert tepkileriyle karşılaşmıştı. Barcelona’nın ayrılığı sonrası proje fiilen askıya alınmış durumda. Real Madrid ise resmi olarak projeden çekildiğini açıklamadı; ancak tek başına kalan kulüp olarak girişimin geleceği belirsizliğe sürüklendi.avrupasuper-lig.jpg
Real Madrid’in bu noktadan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kulüp, Avrupa Süper Ligi’nin savunucusu olarak bilinse de, tek başına bu projeyi sürdürmesi mümkün görünmüyor. Avrupa futbol kamuoyunda, Real Madrid’in de yakın zamanda resmi bir çekilme kararı alabileceği yönünde beklentiler var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

