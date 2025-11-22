Barcelona 2 yıl sonra evine dönüyor

Barcelona 2 yıl sonra evine dönüyor
Yayınlanma:
La Liga ekiplerinden Barcelona, Athletico Bilbao maçıyla evi Camp Nou'ya dönüyor.

Barcelona’nın kalbinde yer alan ve dünya futbolunun hafızasına kazınan Camp Nou, iki yıllık yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından yeniden taraftarıyla buluşuyor. Stadyum, Athletic Bilbao karşısında oynanacak La Liga maçında Barça taraftarına kapılarını açacak.

154 BİN METREKARA BAŞTAN İNŞA EDİLDİ

1957’de kapılarını açtığından bu yana yalnızca bir spor yapısı değil, Katalan kimliğinin sembollerinden biri olarak kabul edilen Spotify Camp Nou, yıldan yıla büyüyen kitlelere ve modern spor mimarisinin gelişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için köklü bir dönüşüm sürecine girdi.

Toplam 204 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yürütülen projede, mevcut yapının 50 bin metrekaresi özenle yenilenirken, 154 bin metrekaresi baştan inşa edildi.

0c051d03-ns3m1d62xma38vtn54c96n.webp

105 BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE ULAŞACAK

Tamamlandığında, 8 bini VIP olmak üzere 105 bin kişilik oturmalı kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu olacak Spotify Camp Nou, modern kent yaşamının ritmine uygun çok işlevli bir spor ve kültür mekânına dönüştü.

Yenilenen alanlarda sporcu bölümleri baştan sona yeniden tasarlandı; ev sahibi ve konuk takımlar için modern soyunma odaları oluşturuldu ve oyuncu tüneli çağdaş standartlara uygun biçimde inşa edildi. Yılda ortalama 40 maçın oynandığı stadyumda, üçüncü kademe tribünlerin altında kapalı otoparklar, VIP alanlar ve ticari alanlar yer alıyor; böylece hem taraftar hem de profesyonel kullanım deneyimi modern standartlara kavuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu