Balıkesirspor liderle oynayacak: Eskişehirspor'un gözü bu maçta olacak

3. Lig'de Balıkesirspor, ligin lideri Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kütahyaspor'u 8 puan geriden takip eden Eskişehirspor, rakibinin puan kaybı yapmasını bekleyecek ve gözü bu maçta olacak.