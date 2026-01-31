Balıkesirspor liderle oynayacak: Eskişehirspor'un gözü bu maçta olacak
3. Lig 4. Grup'ta geçen hafta evinde Karşıyaka'yı 2-1 yenerek adını Play-Off hattına yazdıran Balıkesirspor yarın deplasmanda lider Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak.
Dumlupınar Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 19'uncu hafta mücadelesini Emre Can Furuncu yönetecek. Grupta 35 puanla 5'inci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 47 puanlı liderin 5 maçlık galibiyet, 16 haftalık namağlup serisini sona erdirmeye çalışacak.
LİGDEKİ DİĞER MAÇLAR
Ligde 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor aynı saatte evinde düşme hattındaki Afyonspor karşısına 8'de 8 yapma hedefiyle çıkacak. Geçen hafta rakiplerine yenilerek Play-Off yarışında yara alan iki takımdan Denizli İdmanyurdu evinde 17.00'de başlayacak randevuda Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Öte yandan Uşakspor'da hafta içinde görevi bırakan teknik direktör Ergün Penbe, 2'nci Grup'ta mücadele eden Hacettepe Türk Metal 1963'ün başına geçti.
ESKİŞEHİRSPOR'UN GÖZÜ BU MAÇTA
TFF 3. Lig'de 2. sırada yer alan Eskişehirspor, bugün saat 17.00'de sahasında Altay ile karşılaşacak.
Eskişehirspor, rakibi Altay'ı mağlup edip Balıkesirspor'un mücadeleyi kazanmasını bekleyecek.
Lider Kütahyaspor ile arasında 8 puan fark bulunan Eskişehirspor, bu puan farkını eritmek istiyor.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA