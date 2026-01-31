Balıkesirspor liderle oynayacak: Eskişehirspor'un gözü bu maçta olacak

Balıkesirspor liderle oynayacak: Eskişehirspor'un gözü bu maçta olacak
Yayınlanma:
3. Lig'de Balıkesirspor, ligin lideri Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kütahyaspor'u 8 puan geriden takip eden Eskişehirspor, rakibinin puan kaybı yapmasını bekleyecek ve gözü bu maçta olacak.

3. Lig 4. Grup'ta geçen hafta evinde Karşıyaka'yı 2-1 yenerek adını Play-Off hattına yazdıran Balıkesirspor yarın deplasmanda lider Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak.
Dumlupınar Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 19'uncu hafta mücadelesini Emre Can Furuncu yönetecek. Grupta 35 puanla 5'inci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 47 puanlı liderin 5 maçlık galibiyet, 16 haftalık namağlup serisini sona erdirmeye çalışacak.

LİGDEKİ DİĞER MAÇLAR

Ligde 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor aynı saatte evinde düşme hattındaki Afyonspor karşısına 8'de 8 yapma hedefiyle çıkacak. Geçen hafta rakiplerine yenilerek Play-Off yarışında yara alan iki takımdan Denizli İdmanyurdu evinde 17.00'de başlayacak randevuda Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Öte yandan Uşakspor'da hafta içinde görevi bırakan teknik direktör Ergün Penbe, 2'nci Grup'ta mücadele eden Hacettepe Türk Metal 1963'ün başına geçti.

ESKİŞEHİRSPOR'UN GÖZÜ BU MAÇTA

TFF 3. Lig'de 2. sırada yer alan Eskişehirspor, bugün saat 17.00'de sahasında Altay ile karşılaşacak.
Eskişehirspor, rakibi Altay'ı mağlup edip Balıkesirspor'un mücadeleyi kazanmasını bekleyecek.
Lider Kütahyaspor ile arasında 8 puan fark bulunan Eskişehirspor, bu puan farkını eritmek istiyor.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Fenerbahçe'de borç açıklandı
Fenerbahçe'de borç açıklandı
Amedspor'dan ayrılır ayrılmaz soluğu en büyük rakibinde aldı
Amedspor'dan ayrılır ayrılmaz soluğu en büyük rakibinde aldı
Ergin Ataman: Utanç verici
Ergin Ataman: Utanç verici