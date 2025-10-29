Bahis yapmak için kulüp satın aldılar: 15 bin maça oynayanlar var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemin ismini açıklayarak disipline sevk etti.

Bahis soruşturmasının genişletilerek devam etmesi beklenirken kulüp yönetimleri ile futbolculara dair de incelemelerde bulunulacak.

Sports Digitale Youtube kanalında konuya dair değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, alt liglerdeki bahis skandalına dair detaylar verdi.

“BAHİS OYNAMAK İÇİN KULÜP SATIN ALAN BAŞKANLAR VAR”

Şansal Büyüka açıklamasında "Son yılların değil belki de Türk futbolunun en büyük skandalı patladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını ve cesaretini kutluyorum. Hakemlerin bu kadar cüretkarlık ve iş bilmezliğini anlayamıyorum. Bu işin sonuna kadar gidilmeli. Başkan, menajer daha çok şeyler çıkacaktır. Alt liglerde sırf bahisten para kazanmak için kulüp alanlar var. 15 bin kez bahis oynayan kulüp Başkanları bulunuyor” sözlerini sarf etti.

“FUTBOLDAN MEN EDİLMELİLER”

Hakemlere dair ise Şansal Büyüka, “Bence 150 hakem futboldan men edilmeli. Belki bu sezon geçici olarak yabancı hakemler gelebilir. Sonra hızlandırılmış kurslar ile yeni hakemler yetiştirilebilir. VAR'a gitmenin üzerine bile bahis oynanıyor" ifadelerini kullandı.