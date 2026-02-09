Bahis oynayan kaleci kaleye geçiyor

Yayınlanma:
Bahis cezası biten Enes Fidayeo Zonguldakspor'a geri döndü. Beşiktaş altyapısında yetişen kaleci Amasyaspor maçında kaleye geçecek.

TFF 3. Lig temsilcisine müjdeli haber geldi. TCH Group Zonguldakspor’da kaleci Enes Fidayeo’nun 3 aylık bahis cezası bugün itibarıyla sona erdi.
Böylece Kırmızı - Lacivertli ekipte cezalı oyuncu kalmadı.

AMASYA MAÇINDA SAHADA OLACAK

Teknik direktör Can Güven, cezası biten Fidayeo’yu Amasyaspor deplasmanı kamp kadrosuna dahil etti. Uzun bir süredir cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle eksik kadroyla sahaya çıkan Zonguldakspor, bu kez tam kadro olarak deplasmana gitme fırsatı buldu.ens.webp

MORAL KAYNAĞI OLDU

Play-Off mücadelesi veren Zonguldakspor için Fidayeo’nun dönüşü önemli bir moral kaynağı oldu. Enes Beşiktaş altyapısında uzun süre Siyah Beyazlı formayı giymişti. Takım, uzun bir aradan sonra eksiksiz kadroyla sahaya çıkacak.enes-fidayeo.webp

ZONGULDAKSPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

zonguldakspor.png

Lig Performansı TFF 3. Lig 3. Grup:

Zonguldakspor FK şu anda 19 maçta 35 puanla 5. sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar.
Attıkları gol:33, yedikleri gol ise 14.

Son maçlar:

  • 31 Ocak 2026: Zonguldakspor 3-0 Karabük İdmanyurdu.
  • 21 Aralık 2025: Zonguldakspor 1-1 52 Orduspor.
  • 17 Aralık 2025: Giresunspor 0-2 Zonguldakspor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

