Bahis cezası alan teknik direktörün görevine 1 ay sonra son verdiler: Bir de teşekkür ettiler

Yayınlanma:
1. Lig'de yer alan Sivasspor, ocak ayında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın cezasının 1 ay sonrasında görevine son verdi. Sivasspor, Altıparmak için teşekkür etti.

TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, bahis soruşturması kapsamında ocak ayında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
Kulübün aldığı kötü sonuçlar ve Altıparmak'ın bahis cezasından dolayı takımın başında olamaması, alınan bu kararda etkili oldu.
Altıparmak'ın bahis cezası almasının 1 ay sonrasında yollar ayrıldı.

whatsapp-image-2026-02-10-at-12-04-09.jpeg
Bahis cezası alan teknik direktör Altıparmak'a teşekkür edildi

BİR DE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sivasspor, Mehmet Altıparmak ayrılık açıklaması yaparken, fotoğrafta ''Teşekkürler'' ifadesi yer aldı.
Kulübün açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İSMET TAŞDEMİR GÜNDEMDE

1. Lig'de topladığı 30 puanla 14. sırada yer alan Sivasspor'da teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirmek için görüşme halinde olduğu öğrenildi.
İsmet Taşdemir, Bodrum FK ve Kocaelispor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı.
Tecrübeli teknik adam, son olarak Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı çalıştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

