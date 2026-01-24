Bahçeşehir Koleji Türk Telekom'a şans tanımadı
Yayınlanma:
Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Türk Telekom'u 82-73'lük skorla yenmeyi başardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom 82-73 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki 12. galibiyetini elde etti.
Türk Telekom ise 6. yenilgisini aldı.
MAÇTAN DETAYLAR
- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
- Bahçeşehir Koleji: Mitchell 5, Flynn 19, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 12, Williams 14, Ford, Homesley 16, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş
- Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 2, Devoe, Trifunovic 15, Alexander 11, Simonovic 14, Allman 9, Berkan Durmaz 5, Ata Kahraman 9, Usher 2, Bankston 6
- 1. Periyot: 16-33
- Devre: 42-50
- 3. Periyot: 57-65
Kaynak:Haber Merkezi / AA
