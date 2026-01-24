Bahçeşehir Koleji Türk Telekom'a şans tanımadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom 82-73 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

Türk Telekom ise 6. yenilgisini aldı.

MAÇTAN DETAYLAR