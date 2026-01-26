Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini uçurdu: Oğlu Avrupa devine transfer oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’yi başarılı bir şekilde yöneten Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki futbolcu oğlu Leon Jakirovic’ten sürpriz bir imza geldi.

Genç stoper, İtalya Serie A ekiplerinden Inter’in U18 takımına transfer oldu. Leon Jakirovic, 2030 yılına dek sözleşme imzaladı.

“KARİYERİMDE ATTIĞIM EN BÜYÜK ADIM”

Transferin ardından konuşan Leon Jakirovic, "Çok mutluyum; Inter'e transfer olduğum için heyecanlıyım. Daha yeni 18 yaşıma girdim. Inter, kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım. Bence muhteşem olacak. Ben topla oynama seven bir stoperim, hatları aşan paslar denerim. Herkes İtalyan stoperlerin dünyanın en iyisi olduğunu bilir. Savunma alanında burada kendimi çok geliştirebilirim. Beni en çok etkileyen stoper zaten Inter'den Bastoni'ydi. Şimdi onunla birlikteyim" dedi.

“BANA HER ŞEYİ BABAM ÖĞRETTİ”

Babası ile ilgili gelen soruya Leon Jakirovic, "Bana her şeyi babam öğretti, benden en iyisini çıkarmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.