Ahmet Çakar Hadise'ye kaybetti: Affını istedi

Yayınlanma:
Programda sarf ettiği sözler nedeniyle Ahmet Çakar'a dava açan Hadise, mahkeme tarafından haklı bulundu. Kararı sosyal medyadan açıklayan Ahmet Çakar, özür diledi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın şarkıcı Hadise’ye ‘cahil ve kezban’ dediği için açılan davada karar çıktı.

AHMET ÇAKAR DAVAYI KAYBETTİ

Mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Çakar, Hadise’nin açtığı davayı kaybettiğini açıkladı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğindeki hatasını açıkladıErman Toroğlu Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğindeki hatasını açıkladı

“SİZDEN VE YAKINLARINIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Mahkeme kararının doğru olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, sarf ettiği sözler nedeniyle Hadise’den özür diledi. Çakar'ın paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme aldı.

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

