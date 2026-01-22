Aziz Yıldırım Bursa'da dönerciye gitti: Üstündeki kıyafetlerin fiyatı şaşırttı

Aziz Yıldırım Bursa'da dönerciye gitti: Üstündeki kıyafetlerin fiyatı şaşırttı
Yayınlanma:
Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Bursa’da gittiği dönercide, üzerindeki kombinle dikkat çekti. Yıldırım’ın kıyafetlerinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım, Bursa ziyareti sırasında uğradığı bir dönercide görüntülendi.

Yıldırım’ın sade bir mekanda verdiği yemek molası, üzerindeki kıyafetlerin fiyatıyla gündeme geldi.

Bursa ziyareti sırasında kent merkezinde kısa bir mola veren Aziz Yıldırım, bir dönercide vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, mekanda bulunan hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

aiz-yildirim-3.jpg

Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç daFenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, en çok konuşulan detay Yıldırım’ın kombini oldu.

FİYATI GÜNDEM OLDU

Yıldırım’ın üzerindeki ünlü bir markaya ait ceketin yaklaşık 49 bin 975 TL olduğu, kombinini tamamlayan botların ise 990 Euro yani yaklaşık 50 bin 207 TL olduğu belirtildi. Toplam maliyeti 100 bin TL’yi aşan kombin, sosyal medyada gündem oldu.

aiz-yildirim-1.jpg

aiz-yildirim-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Spor
Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Devin Özek almaya gitti
Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Devin Özek almaya gitti
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi duyurdu
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi duyurdu