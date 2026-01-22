Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım, Bursa ziyareti sırasında uğradığı bir dönercide görüntülendi.

Yıldırım’ın sade bir mekanda verdiği yemek molası, üzerindeki kıyafetlerin fiyatıyla gündeme geldi.

Bursa ziyareti sırasında kent merkezinde kısa bir mola veren Aziz Yıldırım, bir dönercide vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, mekanda bulunan hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, en çok konuşulan detay Yıldırım’ın kombini oldu.

FİYATI GÜNDEM OLDU

Yıldırım’ın üzerindeki ünlü bir markaya ait ceketin yaklaşık 49 bin 975 TL olduğu, kombinini tamamlayan botların ise 990 Euro yani yaklaşık 50 bin 207 TL olduğu belirtildi. Toplam maliyeti 100 bin TL’yi aşan kombin, sosyal medyada gündem oldu.