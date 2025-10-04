Aysel Özgan ve Murat Oğuz Avrupa Şampiyonu

Aysel Özgan ve Murat Oğuz Avrupa Şampiyonu
Yayınlanma:
Hırvatistan'da yapılan Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Özgan ve Murat Oğuz, altın madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan’da gerçekleştirilen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası, Türk sporcular için büyük bir başarıyla sonuçlandı.

Dev maç beIN Sports dışında iki kanalda daha yayınlanacakDev maç beIN Sports dışında iki kanalda daha yayınlanacak

AYSEL ÖZGAN VE MURAT OĞUZ'DAN ALTIN MADALYA

Türkiye’yi temsil eden milli sporcular Aysel Özgan ve Murat Oğuz, düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

kapak.jpg
Aysel Özgan ve Murat Oğuz Avrupa Şampiyonu oldu!

Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, şampiyona Osijek kentinde devam ederken milli sporcular, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde ter döktü.

Zorlu rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyen Özgan ve Oğuz, final müsabakalarında sergiledikleri isabetli atışlarla şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Bu sonuç, Türk paralimpik atıcılığının uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi ve sporcuların azmi takdir topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!