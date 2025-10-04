Hırvatistan’da gerçekleştirilen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası, Türk sporcular için büyük bir başarıyla sonuçlandı.

AYSEL ÖZGAN VE MURAT OĞUZ'DAN ALTIN MADALYA

Türkiye’yi temsil eden milli sporcular Aysel Özgan ve Murat Oğuz, düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Aysel Özgan ve Murat Oğuz Avrupa Şampiyonu oldu!

Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, şampiyona Osijek kentinde devam ederken milli sporcular, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde ter döktü.

Zorlu rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyen Özgan ve Oğuz, final müsabakalarında sergiledikleri isabetli atışlarla şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Bu sonuç, Türk paralimpik atıcılığının uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi ve sporcuların azmi takdir topladı.