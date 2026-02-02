Avusturya 3. Ligi'nden Uşakspor'a geldi: İlk maçında topu direkten döndü

Yayınlanma:
Uşakspor dikkat çeken bir transfer hamlesi yaptı. Ege temsilcisi Avusturya çıkışlı forvet Bahadır Gündoğdu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bahadır ayağının tozuyla ilk maçına Denizli deplasmanında çıktı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Oktaş Uşakspor A.Ş., kadrosunu güçlendirmek için Avusturya 3. Ligi’nden Mehmet Bahadır Gündoğdu’yu transfer etti. 23 yaşındaki forvetle 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

AVUSTURYA'DAN GELDİ

Avusturya doğumlu Türk asıllı futbolcu, futbola SC Admira Dornbirn altyapısında başladı. Ardından FC Dornbirn, AU Berneck, SW Bregenz II, Hatlerdorf, Hörbranz, Montlingen, FC Balzers ve son olarak Lauterach formalarını giydi. Alt liglerdeki istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

memo.jpg

PLAY OFF'TA İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Uşakspor, 18 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Toplam 34 puanla Ege temsilcisi Play-off hattındaki iddiasını sürdürüyor.

tff3ligpuan.png

DENİZLİ DEPLASMANINDAN 1 PUAN

Uşakspor, TFF 3. Lig 4. Grup’ta Denizli İdmanyurdu ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Savunmada Volkan Altınsoy ve Halil Ertürk rakibin pozisyonlarını engelledi.
Orta sahada Alperen Kahraman ve Can Kargın mücadele gücüyle öne çıktı.
Disiplinli savunma anlayışıyla alınan beraberlik, takım için moral kaynağı oldu.

42629.jpg

İLK MAÇINDA TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Mehmet Bahadır Gündoğdu, transferinin ardından ilk maçında sahaya çıktı. Genç forvetin bir şutu direkten dönerken, mücadeleye enerjisiyle katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

