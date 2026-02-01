Avustralya Açık finalinde Carlos Alcaraz Djokovic'i devirdi

Avustralya Açık finalinde Carlos Alcaraz Djokovic'i devirdi
Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile karşılaşan Carlos Alcaraz, setlerde 3-1 galip geldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 4 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

Maça iyi servis atarak etkili başlayan Djokovic, 4. oyunda servis kırdı ve ilk setin kontrolünü ele aldı. İlk seti 33 dakika sonunda 6-2 kazanan Djokovic, 1-0 öne geçti.

İkinci sette direncini yükselten Alcaraz, iki kez servis kırmayı başardı. Etkili vuruşlarla "winner" sayısını artıran İspanyol raket, 36 dakikada tamamlanan ikinci sette 6-2 galip geldi ve durumu 1-1'e getirdi.

Alcaraz, üçüncü sette basit hataları çoğalan rakibi karşısında zor toplarda da iyi savunma yaptı. Servis kırma şansı yakaladığı 6 denemenin ikisinde başarılı olan genç tenisçi, 51 dakika süren bu seti 6-3 kazanarak maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

CARLOS ALCARAZ ŞAMPİYON

İspanyol tenisçi, 4. sette servis kullandığı oyunlarda rakibi karşısında etkili oldu. Servis attığı oyunlarda zorlanan Djokovic, özellikle 11 dakikadan fazla süren ikinci oyunda sahaya direnç koyarak son puana kadar maçtan kopmadı. Rakibinin servisini 12. oyunda kırmayı başaran Alcaraz, seti 7-5, 3 saat 2 dakika süren maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta ilk, kariyerinin 7. grand slam zaferini elde etti.

KARİYER GRAND SLAM’İ YAPTI

Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ı ikişer kez kazanan Alcaraz, Avustralya Açık zaferinin ardından tenisteki 4 büyük turnuvada da şampiyonluk yaşayarak "kariyer grand slam" yapma başarısı gösterdi.


