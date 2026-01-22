UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Atletico Madrid'in "İstanbul kedileri" paylaşımı çok konuşuldu.

RAMS Park'taki maç öncesinde Atletico Madrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki sokak hayvanlarına dikkat çekti.

İspanyol temsilcisi İstanbul’un kedi ve köpekleriyle özdeşleşen kültürüne vurgu yaptı.

Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Atletico Madrid’in bu paylaşımı, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaların gündemde olduğu dönemde yapılan bu mesaj, futbolun ötesinde sosyal bir duyarlılık örneği olarak değerlendirildi. Sosyal medya kullanıcıları, “Dünya bizi tarih boyu hayvan sevgisi, vicdan ve merhametle anarken” ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarlar, Türkiye’deki büyük kulüplerin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. Atletico Madrid’in paylaşımı, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

“Bienvenidos a la Ciudad de los Gatos”

Kulübün “Bienvenidos a la ciudad de los gatos” (Kediler şehrine hoş geldiniz) ifadesi, İstanbul’un sokak hayvanlarıyla özdeşleşen kültürünü yansıttı. Bu mesaj, hem İspanyol basınında hem de Türk kamuoyunda dikkat çekici bir jest olarak yorumlandı.