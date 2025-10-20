Atakan Çankaya: Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Atakan Çankaya, “Son bölümde özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynadık. Bire bir baskılarımız iyiydi. Ön alan baskılarını iyi yaptık. İkinci yarı özelinde mücadele ettik. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Arkalarında güçlü bir taraftar grubu var. Çok üst oyunculara sahipler. Maçın başında üstün başladılar ve 2-0 öne geçtiler. Bizde ardından birkaç pozisyonla onları tehdit edebildik. İkinci yarı golü bulduk.

Fenerbahçe'de devre arası gidebilecek futbolcuyu açıkladı

Sonrasında mücadelemiz devam etti. Birkaç tane ciddi pozisyonumuz var. Benim attığım bir gol vardı, galiba ofsayt. VAR’dan geldi. VAR’a güvenmemiz lazım. Güvenmezsek farklı olur. Kesinlikle güvenmemiz lazım. Fenerbahçe’ye karşı bu mücadeleyi vermek çok önemlidir. Onların da kaçırdığı pozisyonlar var. Onlar da atsalardı farklı olabilirdi. O yüzden bizde bu yüzden şanslıydık. Bizimde değerlendiremediğimiz pozisyonlar gol olabilse daha farklı olabilirdi” ifadelerini kullandı.

‘FENERBAHÇE’YE BAŞARILAR DİLİYORUM’

Atakan Çankaya, Fenerbahçe’ye hafta içi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında başarılar diledi. Çankaya, “Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Birkaç gün sonra Avrupa Ligi’nde maçları var. Onlara başarılar diliyorum. Tüm Türk halkını temsil ediyorlar. Umarım galibiyetle dönerler. Bizim desteğimiz onlarla olacak. Bize gelecek olursam, hak ettiğimiz konumda değiliz. Zaman zaman çok iyi oynayıp, zaman zaman bireysel hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz.

Bunu da düzeltebilirsek Karagümrük ligin orta sıralarına gelebilecek bir takım. Bir anda 3-4 tane üst üste galibiyet alabiliriz. Oyun ışığı onu veriyor bana. Kendi dengimizde oynadığımız takımlara bu performansı gösterebilirsek çok daha iyi olacak inşallah” diyerek sözlerini noktaladı.