Arda Güler'le ilgili gündem yaratan iddia

Arda Güler'le ilgili gündem yaratan iddia
Yayınlanma:
Güncelleme:
Real Madrid yöneticisinden İspanya'da gündem yaratan Arda Güler iddiası geldi.

La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid’in Real Sociedad’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, attığı golle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Genç yıldızın yükselen performansı, sadece sahada değil kulüp yönetiminde de yankı uyandırdı.
Defensa Central’e konuşan bir Real Madrid yöneticisi, Arda Güler’in piyasa değerinin 100 milyon euroyu aştığını belirtti.

Arda Güler Milli maçı çabuk unuttuArda Güler Milli maçı çabuk unuttu

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan ve hatta Fenerbahçe’ye kiralık olarak dönebileceği konuşulan Arda Güler, Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Yeni teknik direktörün güvenini kazanan milli oyuncu, Real Madrid’in orta sahasında kilit rol üstlenmeye başladı.

2 GOL 1 ASİST

Bu sezon La Liga’da 4 maça çıkan Arda Güler, 2 gol ve 1 asistle takımına doğrudan katkı sağladı. Real Sociedad karşısında 44. dakikada attığı golle galibiyeti perçinleyen genç yıldız, İspanyol basınının da gündeminden düşmüyor.

ALONSO FARKI

Haberde, Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’in yeteneğini kabul ettiği ancak bunu sahaya yansıtmadığı vurgulanırken, Xabi Alonso’nun gelişiyle bu durumun tamamen değiştiği ifade edildi. Alonso’nun Arda’ya verdiği güven, oyuncunun performansına doğrudan yansıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Spor
Ergin Ataman affını istedi
Ergin Ataman affını istedi
Fenerbahçe Trabzonspor kavgası büyüyor: Ertuğrul Doğan'dan jet açıklama
Fenerbahçe Trabzonspor kavgası büyüyor: Ertuğrul Doğan'dan jet açıklama