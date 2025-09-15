Arda Güler'le ilgili gündem yaratan iddia

La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid’in Real Sociedad’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, attığı golle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Genç yıldızın yükselen performansı, sadece sahada değil kulüp yönetiminde de yankı uyandırdı.

Defensa Central’e konuşan bir Real Madrid yöneticisi, Arda Güler’in piyasa değerinin 100 milyon euroyu aştığını belirtti.

Arda Güler Milli maçı çabuk unuttu

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan ve hatta Fenerbahçe’ye kiralık olarak dönebileceği konuşulan Arda Güler, Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Yeni teknik direktörün güvenini kazanan milli oyuncu, Real Madrid’in orta sahasında kilit rol üstlenmeye başladı.

2 GOL 1 ASİST

Bu sezon La Liga’da 4 maça çıkan Arda Güler, 2 gol ve 1 asistle takımına doğrudan katkı sağladı. Real Sociedad karşısında 44. dakikada attığı golle galibiyeti perçinleyen genç yıldız, İspanyol basınının da gündeminden düşmüyor.

ALONSO FARKI

Haberde, Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’in yeteneğini kabul ettiği ancak bunu sahaya yansıtmadığı vurgulanırken, Xabi Alonso’nun gelişiyle bu durumun tamamen değiştiği ifade edildi. Alonso’nun Arda’ya verdiği güven, oyuncunun performansına doğrudan yansıdı.