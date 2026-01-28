Arda Güler'e gün doğdu

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında eski hocası Jose Mourinho’ya olan hayranlığını dile getirirken Arda Güler'le ilgili sözleri de gündem oldu.

"BİZİM İÇİN BİR SİLAH"

Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyleyen Arbeloa, “Çok fazla özelliği olan, büyük yetenek ve oyun görüşüne sahip bir oyuncu. Oyun yönünü değiştirme becerisi bizim daha fazla kullanacağımız bir silah. Genç, çok çalışıyor ve savunmaya katkısı nedeniyle maçları tamamen bitkin halde tamamlıyor. Onun yeteneğinden hem geriye yakın oynadığında hem de forvetlere yakın olduğunda faydalanmak istiyoruz. Gelişmeye devam edecek ve bize katkı sağlayacak” dedi. İspanyol basını Arbeloa'nın bu sözlerini Arda Güler için bir fırsat olarak yorumladı.

Arbeloa'dan Arda Güler övgüsü

MOURINHO'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Arbeloa, “Mourinho bir antrenörden çok daha fazlası; o benim için büyük bir dost. Onu taklit etmek imkansızdır, bu sadece başarısızlık getirir. Benim başarım kendim olmaktan geçiyor ancak üzerimde Jose’nin büyük bir etkisi var” sözleriyle duygularını aktardı.

Mourinho ile hala yakın iletişimde olduklarını belirten Arbeloa, “Eğer onu gecenin 3’ünde arasam, telefonumu açacağını biliyorum” dedi.

Arbeloa, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 takım arasına kalmanın kritik olduğunu vurgularken, Benfica karşısında 90 dakika boyunca üst düzey konsantrasyonla oynamaları gerektiğini söyledi. Estadio da Luz’un Real Madrid için “La Décima” şampiyonluğu nedeniyle özel bir anlam taşıdığını da hatırlattı.

4 OYUNCUYU SAYDI

Basın toplantısında kadrodaki yıldızların durumunu da değerlendiren Arbeloa, Vinicius, Mbappe ve Bellingham’ın saha içindeki uyumunun her geçen gün geliştiğini belirtti ve “Kalitesi ve özellikleri olağanüstü. Bir lider ve örnek olmak istiyor. Real Madrid’in uzun süre köşe taşı olacak” ifadeleriyle takımın geleceğine dair güvenini dile getirdi.