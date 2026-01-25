Arda Güler kararı İspanya'yı karıştırdı: Tepki yağdı
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı.
Real Madrid, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri 47. ve 90+4'te (penaltı) Kylian Mbappe attı.
ARDA GÜLER KARARI TEPKİ ÇEKTİ
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.
Arda, 80. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
20 yaşındaki yıldızın sahadan çıkması ve teknik direktör Arbeloa'nın aldığı bu karara taraftarlar büyük tepki gösterdi.
''SORUN ÇIKARMA İHTİMALİ EN DÜŞÜK OLAN O''
Bir Real Madrid taraftarı yaptığı paylaşımda, "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme ya da sorun çıkarma ihtimali en düşük olan o. Ama sahada ondan daha kötü oynayan 3-4 futbolcu vardı" ifadelerini kullandı.
İSPANYOL BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI
İspanyol basını, Arda Güler'in Villarreal maçındaki performasından övgüyle bahsetti.
Arda Güler için yapılan değerlendirmeler şu şekilde:
- Sport: Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı.
- Mundo Deportivo: Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu.
- AS: Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun.
- Marca: Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi.