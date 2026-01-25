Arda Güler kararı İspanya'yı karıştırdı: Tepki yağdı

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı.

Real Madrid, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri 47. ve 90+4'te (penaltı) Kylian Mbappe attı.

ARDA GÜLER KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

Arda, 80. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

20 yaşındaki yıldızın sahadan çıkması ve teknik direktör Arbeloa'nın aldığı bu karara taraftarlar büyük tepki gösterdi.

''SORUN ÇIKARMA İHTİMALİ EN DÜŞÜK OLAN O''

Bir Real Madrid taraftarı yaptığı paylaşımda, "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme ya da sorun çıkarma ihtimali en düşük olan o. Ama sahada ondan daha kötü oynayan 3-4 futbolcu vardı" ifadelerini kullandı.

Arda Güler Villarreal maçının oyuncusu oldu

İSPANYOL BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

İspanyol basını, Arda Güler'in Villarreal maçındaki performasından övgüyle bahsetti.

Arda Güler için yapılan değerlendirmeler şu şekilde: