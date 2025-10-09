Aras Spor lider tamamladı çeyrek finale çıktı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Nilüfer Belediyesor Eker'i 3-2 yenen Aras Spor çeyrek finale çıktı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

Aras Spor, grubu lider tamamlayarak çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

FİNAL SETİNDE KAZANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İbrahim Ünal

Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Smrek, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Anthouli, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Perez)

Nilüfer Belediyespor Eker: Ndiaye, Ecenur Aksoy, Shemanova, Buse Ünal Pehlivan, Yasemin Şahin, Edwards (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-23, 25-17, 16-25, 21-25, 15-11

Süre: 123 dakika

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

