Aras Spor lider tamamladı çeyrek finale çıktı
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Nilüfer Belediyesor Eker'i 3-2 yenen Aras Spor çeyrek finale çıktı.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.
Aras Spor, grubu lider tamamlayarak çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.
FİNAL SETİNDE KAZANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İbrahim Ünal
Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Smrek, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Anthouli, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Perez)
Nilüfer Belediyespor Eker: Ndiaye, Ecenur Aksoy, Shemanova, Buse Ünal Pehlivan, Yasemin Şahin, Edwards (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)
Setler: 25-23, 25-17, 16-25, 21-25, 15-11
Süre: 123 dakika