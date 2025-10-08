Kuzeyboru 2'de 2 yaptı çeyrek finale çıktı

Kuzeyboru 2'de 2 yaptı çeyrek finale çıktı
Yayınlanma:
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de İlbank'ı yenen Kuzeyboru çeyrek finale çıktı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında Kuzeyboru İlbank'ı 3-2 yendi.

İlk maçında Beşiktaş'ı 3-1 yenen Kuzeyboru böylece 2'de 2 yaparak çeyrek finale çıktı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Turkaz

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Zuzunna Gorecka, Damla Nur Dündar, Hilal Kocakara Sinem Arıncı (Ece Morova, Jovana Kocic, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör, Merve Tanyel)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Dicle Nur Babat, Smarzek, Czyrnianska, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Lozo)

Setler: 25-21, 25-23, 20-25, 19-25 , 13-15

Süre: 29, 29, 30, 28, 20 (136 dakika)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

