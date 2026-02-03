Arabistan'da turlayan Manaj Sivasspor'a imza attı

Arabistan'da turlayan Manaj Sivasspor'a imza attı
Yayınlanma:
Sivasspor eski futbolcusu Rey Manaj ile yeniden anlaştı. Yıldız oyuncu 557 gün sonra Arabistan'dan Sivas'a geri döndü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Arnavut golcü Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivasspor, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında takımda forma giyen Rey Manaj’ı yeniden kadrosuna kattı. 28 yaşındaki golcü oyuncu, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde, başkan Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

TUR ATTI GERİ DÖNDÜ

Manaj 557 gün sonra Arabistan'dan Sivas'a yeniden döndü.
24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk’un Lushnje kentinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter’in altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Piacenza, Cremonese, Sampdoria, İnter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah FC formalarını giydi.rey-manaj-yeniden-sivassporda-1148168-340988.jpgArnavutluk A Milli Takımı formasını da giyen Rey Manaj, daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyup, görev aldığı 63 resmi karşılaşmada 34 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Spor
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi