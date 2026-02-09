Ara transfer dönemi bitince Başakşehir transferi açıkladı

Yayınlanma:
Başakşehir, Dinamo Tiflis forması giyen Saba Kharebashvili'yi transfer etti. Oyuncu yaz transfer döneminde takıma katılacak.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, ara transfer döneminin bitmesinin ardından imzayı açıkladı.

YENİ SEZON ÖNCESİ GELECEK

Başakşehir, Dinamo Tiflis forması giyen Saba Kharebashvili ile sözleşme imzaladı. Oyuncu yaz transfer döneminde takıma katılacak.

İMZALAR ATILDI

İstanbul’a gelen Gürcü futbolcu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da katıldığı törenle imzayı attı.

whatsapp-image-2026-02-09-at-17-30-44.jpeg

Başakşehir’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir.

58 MAÇTA 6 ASİST KAYDETTİ

Dinamo Tiflis altyapısından yetişen genç sol bek, A takımda 58 maça çıktı. Saba Kharebashvili 6 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

