Antrenmanda gözükmemişti: Ameliyat olduğu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Kocaelispor'da forma giyen ve antrenmanda gözükmeyen futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig ekibi Kocaelispor'un tecrübeli oyuncusu Serdar Dursun, Göztepe maçı sonrası dizinden sakatlanmıştı.

AMELİYAT OLDU

Özgür Kocaeli'nde yer alan habere göre; Serdar’ın geçmişinde menisküs problemi yaşadığı ve bu sebeple Antalyaspor maçının ardından İstanbul’a giderek ameliyat olduğu belirtildi.

FIFA açıkladı: Türkiye'nin yeri belli olduFIFA açıkladı: Türkiye'nin yeri belli oldu

Deneyimli oyuncunun devre arasında tedavi olacağı ve Süper Lig'in ikinci yarısının başında hazır hale geleceği aktarıldı.

dursun.webp
Serdar Dursun bu sezon 2 gol attı

SERDAR DURSUN'UN PERFORMANSI

Bu sezon Kocaelispor forması altında 12 maça çıkan Serdar Dursun, 8 maça ilk 11'de başladı ve 2 gol atarken 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 375 bin euro olan 34 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Serdar Dursun Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor formalarını da terletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

