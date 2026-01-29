Ankaragücü maçında bedava 750 bilet dağıtacağını duyurdu

Ankaragücü maçında bedava 750 bilet dağıtacağını duyurdu
Yayınlanma:
Ankaragücü eski yöneticisi Tamer Açar, taraftarlar için bilet kampanyası başlattı ve başkent ekibinin Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maça bedava 750 bilet vereceğini açıkladı.

2. Lig'de MKE Ankaragücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak.
31 Ocak Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 15.00'te başlayacak.
Ankaragücü eski yöneticisi Tamer Açar, MKE Ankaragücü'nün Elazığspor'a kaybettiği maç sonrası sosyal medya hesabından, ''Camia olarak yenilgiden etkilendik, üzüldük ama kötü düşünceler içerisinde iken bu teknik ekip bize umut ışığı oldu ve de olmaya devam edecektir. Bizler yeni başkanın enerjisini düşürmeyelim bununla beraber teknik ekibin de sonuna kadar arkasında duralım kanaatindeyim'' paylaşımını yapmıştı.
Tamer Açar, MKE Ankaragücü - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için aldığı kararı açıkladı.

750 BİLET DAĞITACAK

Açar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için bedava 750 bilet dağıtacağını açıkladı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
''Hepimizin ortak sevdası Ankaragücü kulübümüzün hafta sonu oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçında tribünde destek olmak için 750 bilet ile katkıda bulunarak taraftarımızı stadyumu doldurmaya davet ediyorum''

BİLET FİYATLARI

MKE Ankaragücü - Beyoğlu Yeni Çarşı maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

  • VIP: 400 TL
  • Kapalı sağ-sol tribünler: 150 TL
  • Dogu tribünü: 125 TL
  • Güney kale arkası tribünü: 100 TL
  • Kuzey kale arkası tribünü: 100 TL

