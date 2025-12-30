Ankara'da dikkat çeken zirve: Bak, Adalet Bakanı ile görüştü

Spor dünyasını sarsan bahis soruşturmasında operasyonlar hız kesmezken Başkent çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı.

TFF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ortak yürütülen bahis soruşturmasında art arda yeni gelişmeler yaşanıyor.

TFF Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın ifadesi ortaya çıktı

TFF, disiplin sevklerini açıklarken Savcılık da operasyonda yeni isimleri açıklıyor.

Soruşturmalar devam ederken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmede özellikle bahis ve şike soruşturmasında gelinen süreç değerlendirildi.

BAKAN BAK'TAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Bakan Bak’ın açıklamasında, “Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya gelerek Türk sporu ve gençlerimiz için titizlikle yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Destek ve işbirlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Bakan Tunç ise, “Bakanlıklar olarak büyük bir uyum içerisinde gençliğimiz ve geleceğimiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” sözleriyle Osman Aşkın Bak'la görüşmesinin detaylarını açıkladı.