Anadolu Efes hasreti bitirdi
Yayınlanma:
EuroLeague'de Anadolu Efes, Bayern Münih'i mağlup etti ve 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 74-72 yendi.

ANADOLU EFES'TEN 4. GALİBİYET

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 4'üncü galibiyetini elde etti. Alman ekibi ise 6'ıncı mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya üst üste top kayıplarla başlayan Anadolu Efes, sayı bulmakta zorlandı. İlk dakika geçilirken Alman ekibi 5-0 üstünlük sağladı. Anadolu Efes, Larkin'in yönlendirdiği hücumlar sonucunda bulduğu sayılarla16-0'lık seri yakaladı. Larkin'in yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edememesinin ardından sayı bulmakta zorlanan lacivert-beyazlılar ilk periyodu 19-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Hücumda top çevirmekte zorlanan Anadolu Efes'e karşı özellikle pota altından sayılar bulan Bayern Münih, çeyreğin ilk 5 dakikasını 27-26 önde kapadı. Cordinier ve Şehmuz Hazer'in ürettiği skorlar ile yeniden üstünlüğü sağlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-34 önde girdi.

Üçüncü periyoda da Dessert ve Ercan Osmani ile etkili başlayan Anadolu Efes, farkı korudu. Anadolu Efes, rakibin üst üste top kayıplarını hızlı hücumlarla sayıya çevirdi. Periyodun sonlarında Cordinier ile dış atışlarda etkili olan ev sahibi takım, son periyoda 60-47 önde girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Etkili başlayan Alman ekibi, çeyreğin ilk 2 dakikasında Da Silva'nın üst üste bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya (62-56) kadar düşürdü. İki takımın da üç sayı ve serbest atış çizgisinden karşılıklı sayılar bulduğu çeyreğin son 30 saniyesine lacivert-beyazlılar 2 sayı farkla önde girdi. Bayern Münih'in son atışı değerlendirememesi üzerine Anadolu Efes, karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Antalya Spor Salonu

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 3, Weiler-Babb 6, Cordinier 26, Smits 15, Ercan Osmani 9, Swider , Şehmus Hazer 3, Loyd 9, Dessert 3, Erkan Yılmaz

Bayern Münih: Da Silva 8, Lucic 9, Hollatz, Mike 15, Dinwiddie 11, Xavier, Rathan-Meyes 8, McCormack 2, Jovic 9, Jessup 2, Giffey 8

1. Periyot: 19-14

Devre: 42-34

3. Periyot: 60-47

Beş faulle çıkan: 37.55 Smits (Anadolu Efes)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

