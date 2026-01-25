Anadolu Efes 15 sayı fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 10. galibiyetini aldı.

Bursaspor Basketbol ise 11. yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR