Anadolu Efes 15 sayı fark attı
Yayınlanma:
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol'u 95-80 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 10. galibiyetini aldı.
Bursaspor Basketbol ise 11. yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR

  • Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
  • Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu
  • Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz
  • Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar
  • 1. Periyot: 20-12
  • Devre: 45-30
  • 3. Periyot: 74-53

Kaynak:Haber Merkezi / AA

