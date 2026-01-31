Amedspor'un maçı ertelendi

Yayınlanma:
Kadınlar Süper Lig'de Amedspor ve ABB Fomget arasında oynanması planlanan mücadele, hava koşullarından dolayı ertelendi.

Amedspor'un maçına hava engeli!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Ankara'da oynanması planlanan ABB FOMGET ile Amedspor maçı, hava koşulları nedeniyle ertelendi.
ABB FOMGET Kulübünün açıklamasında, Yenikent Stadı'ndaki müsabakanın hava şartları dikkate alınarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla ertelendiği belirtildi.
Açıklamada karşılaşmanın tarihinin federasyon tarafından duyurulacağı kaydedildi.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Amedspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.
Diyarbakır temsilcisi, topladığı 27 puanla 1 maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor.
ABB FOMGET ise 16 maçta 11 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 36 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

