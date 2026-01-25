Amedspor'un kaldığı otele sosyal medya saldırısı

1. Lig'in 22. haftasında Amedspor, Sivasspor deplasmanına çıkacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

1 maç eksiğiyle averajla 2. sıraya gerileyen Amedspor, liderliğini sürdürmek istiyor.

12. sırada bulunan Sivasspor ise orta sıralardan yukarılara yükselmeyi hedefliyor.

AMEDSPOR'UN KALDIĞI OTEL İNTERNETTE LİNÇ EDİLDİ

Amedspor kafilesinin kaldığı otele yönelik sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Birçok kullanıcı, otelin Amedspor kafilesini kabul etmesini neden göstererek düşük puanlar verdi ve art arda olumsuz yorumlar yaparak otelin işletme puanını 3.9'a kadar geriletti.

Sosyal medyada yaşanan bu durum, kısa süre içinde gündem oldu.

Sivasspor Amedspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

OTEL BULAMAMIŞTI

Amedspor kafilesi, Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi otel bulmakta zorlandı.

Diyarbakır ekibinin konaklama talebinin Sivas'taki birçok otel tarafından reddedildiği öğrenildi.